Nuevo tráiler de Luigi’s Mansion 2 HD antes de su salida

Por ahora Nintendo no tiene tantos lanzamientos en el horizonte para Switch, dado que en estos momentos no han revelado la fecha del próximo Directo, y con eso en mente toda la atención se está centrando en Luigi’s Mansion 2 HD, juego que trae de regreso un clásico de 3DS para las generaciones que no probaron en su tiempo el original. Y la duda presente es si habrá muchos cambios que se sientan por los experimentados o si tan solo es un port con el mismo esquema controles del tercer juego.

Para celebrar que falta muy poco tiempo para su salida, se ha lanzado un nuevo video en el que se puede ver una notorio cambio en la parte de la resolución del título. Así como el modo de multijugador que se pensaba sería retirado.

Acá el tráiler:

Recuerda que Luigi’s Mansion 2 se lanza el 27 de junio para Nintendo Switch.

Vía: Nintendo Life

Nota del autor: Será un deleite jugar esto de nuevo pero con pantalla gigante o en un Oled donde seguramente se van a resaltar sus gráficos.