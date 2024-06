Cuarto juego de querida saga de Nintendo estaría en desarrollo

En estos momentos Nintendo se ha mantenido bastante misterioso, pues los anuncios de sus juegos nuevos son muy pocos y para el mes de julio ya estaríamos viendo lo último de la compañía con World Championships NES Edition, lo cual preocupa de cierta forma a los fans. Y mientras noticias oficiales llegan, no pueden faltar algunos rumores importantes, en esta ocasión se habla del siguiente juego de la IP más nueva de la compañía dueña de Super Mario y compañía.

Según lo que han informados usuarios como @MbKKssTBhz5 en la plataforma de Twitter, en estos momentos tienen bajo la manga un nombre clave que se pronuncia “Spiral”, mismo que según sus palabras sería la cuarta gran entrega de Splatoon, franquicia que despegó como la espuma desde su nacimiento en 2016 para Wii U, ofreciendo dos secuelas para Switch. Apuntando a que es muy probable que ya estén dando forma a la nueva entrega, a pesar de que el anterior apenas cumplió dos años de lanzarse.

There is a a game project at Nintendo with the codename Spiral.

By researching the data I have received in the last month, it is very likely that this is the codename for the next entry in the Splatoon series. pic.twitter.com/dIp5yMf94n

— みどり (@MbKKssTBhz5) June 2, 2024