El Xbox portátil sería presentado en su Showcase

Estamos a menos de una semana que otra oleada de eventos de verano de videojuegos inicie, y uno de los más importantes es el Showcase de Xbox, mismo que se dará el próximo 9 de junio, con 30 títulos diferentes por ver, ya sea algunos conocidos que se mostraron anteriormente y sorpresas que tengan bajo la manga. Por su parte, se ha hablado de un anuncio adicional que no se relacionaría directamente a la parte de software sino directamente a temas de hardware.

Según la información proporcionada por un youtuber famoso que se hace llamar eXtas1s, en los minutos finales del evento digital estaremos viendo lo primero del paso de Xbox hacia el mercado portátil, y es que desde hace meses se ha estado hablando de que lanzaran una consola de dicha naturaleza. Por lo que antes de pasar al segmento dedicado a Call of Duty, los usuarios serían sorprendidos con la primera imagen del aparato, incluso una posible ventana de salida también estaría en ese anuncio.

Sin embargo, la noticia se puede contradecir con las declaraciones previas de Phil Spencer, dado que ha dicho que quiere que la Legion Go de Lenovo quiere que se sienta como un Xbox, indicando que no tienen entre planes lanzar algo para entrar de lleno a la competencia. Entonces, por ahora no queda claro si veremos esta portátil o si será algo que realmente no sea vea venir, al final las sorpresas son lo que más agradan o desagradan a los fans, dependiendo de que ambicioso o decepcionante sea el anuncio.

Por su parte, no podemos olvidar las fotos que se mostraron en la GDC pasada, en la cual se observa un Xbox Series X de color blanco, este sería la nueva versión que solo tiene el disco duro y han quitado la ranura para poner los Blu Ray, DVD y los discos de la consola clásica. Por lo que al final el anuncio podría tratarse de precisamente eso, pues no olvidemos que el año pasado se reveló el Series S de color negro el cual ya tiene 1TB de almacenamiento.

Por ahora, habrá que esperar al próximo 9 de junio en punto de las 11:00 AM.

Vía: Youtube

Nota del autor: Sería interesante ver si Xbox quiere lanzar esta consola para finales de año, pues estarían queriendo competir con PlayStation, quienes pondrán la versión Pro de PS5 supuestamente a la venta en diciembre.