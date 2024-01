Así debutó Godzilla Minus One en México

No es un secreto que Godzilla Minus One se está ganando el corazón de todos los asistentes al cine, pero eso no es todo, ya que también está arrasando con la taquilla en México. De esta forma, se ha revelado que la nueva cinta protagonizada por el rey de los kaiju se posicionó como en el tercer puesto durante su estreno en nuestro país.

De acuerdo con Oliver Meneses, analista de entretenimiento en México, Godzilla Minus One debutó en 797 pantallas, y logró recaudar más de $32.7 millones de pesos durante sus primeros días en las salas de cine nacionales. Sin lugar a dudas, un gran logro y, probablemente, el mayor éxito de Konnichiwa!, quienes se han encargado de traer películas japonesas a nuestro territorio en los últimos años.

En 3º con gran hype y excelentes críticas en todo el mundo, GodzillaMinusOne abre con 797 pantallas y un #FinDEstreno de $25M llegando rápidamente a $32.7M. En 4º ¡Patos! aguanta en 1,376 pantallas y con un fin de $14.5M llega a $97.8M pic.twitter.com/7V6x50eVus — Oliver Meneses (@Showbeast) January 2, 2024

Durante la misma semana, Wonka se llevó el segundo lugar en ventas, generando $36.3 millones de pesos, para un acumulado de $348.8 millones. Es importante mencionar que la cinta protagonizada por Timothée Chalamet está disponible en 1,956 pantallas, más del doble de Godzilla Minus One.

En 2º la estupenda Wonka tiene un gran boca a boca que la propulsa en su 4a semana y con todavía 1,956 pantallas suma un fin de $36.3M para un acumulado de buenazos $348.8M pic.twitter.com/moW20CCAZI — Oliver Meneses (@Showbeast) January 2, 2024

Por último, en el primer puesto, y para la sorpresa de muchos, encontramos a Aquaman and the Lost Kingdom, la cual generó $54.7 millones de pesos, para un total acumulado en nuestro país de $237 millones. Esta fue la cinta con más pantallas, ya que 2,783 salas la están proyectando en México. Esto demuestra que, aun con estas desventajas, Godzilla Minus One se está ganando el corazón de todos aquellos que adoran ir al cine.

El cierre del DCU como lo conocemos tiene un fin de $54.7M en Aquaman y el Reino Perdido y a pesar de las malas predicciones tiene una 2a semana con 2,783 pantallas llegando a veloces $237M. Ya salió ese biz para WB/DC, al menos en México. pic.twitter.com/x89iVGG4DU — Oliver Meneses (@Showbeast) January 2, 2024

Te recordamos que Godzilla Minus One ya está en los cines nacionales, y si aún tienes dudas, puedes checar varias reseñas aquí. De igual forma, este es el primer tráiler de Godzilla x Kong: New Empire.

Nota del Editor:

No he tenido la oportunidad de ver Godzilla Minus One, y no creo que lo haré. No me llama la atención Godzilla. Sin embargo, no puedo negar que toda la atención que ha recibido esta cinta me ha comenzado a cautivar. Tal vez esta sea la cinta que logre cambiar mi opinión de la serie.

Vía: Oliver Meneses