John Williams aún no se retirará

Hace un par de meses, después del estreno de Indiana Jones and the Dial of Destiny, se había rumoreado que John Williams, famoso compositor reconocido por su trabajo en Star Wars y en películas de Steven Spielberg, estaba planeando su retiro. Sin embargo, el músico ha confirmado que este no es el caso.

En una reciente entrevista con The Times de Reino Unido, Williams fue cuestionado ante la posibilidad de su retiro, algo que muchos ya esperaban considerando que el compositor ya tiene 91 años de edad. Afortunadamente, el responsable de la música de Star Wars aún no está listo para dejar la batuta. Esto fue lo que comentó:

“No me importan mucho los grandes pronunciamientos, declaraciones firmes y terminadas y rodeadas de puertas cerradas. Si hice uno sin ponerlo en contexto, entonces lo retiro. Si apareciera una película que me interesara mucho, con un calendario que pudiera afrontar, entonces no descartaría nada. Todo es posible. Todo está ante nosotros. Solo nuestras limitaciones nos frenan”.

De esta forma, Williams deja en claro que aún no tiene pensado abandonar el mundo de la composición, y por el momento solo está esperando que algún proyecto le llame la atención, lo cual probablemente significa que está a la espera de que Steven Spielberg anuncie una nueva película. Por lo mientras, se espera que Williams una fuerzas con Yo-Yo Ma, violonchelista japonés, para dar una serie de conciertos en Filadelfia y Nueva York en febrero de 2024.

Ahora solo nos queda esperar a ver cuál será el siguiente proyecto de John Williams. En temas relacionados, así reaccionó el público a la nueva película de Indiana Jones. De igual forma, Adam Driver habla sobre su posible regreso a Star Wars.

Nota del Editor:

John Williams es un fantástico compositor. Si bien es cierto que su retiro probablemente sea algo triste, nos ha dado décadas y décadas de grandes composiciones que han marcado la vida de muchos de nosotros, por lo que ya ha dejado su marca, no solo en la industria, sino en todos nosotros.

Vía: The Times