Nuevos detalles sobre la secuela de Lies of P

En octubre de 2023, Round 8 Studio, estudio detrás de Lies of P, reveló que esta entrega había superado el millón de unidades vendidas. Como una forma de agradecer al público, el equipo dio a conocer que no solo ya estaban trabajando en DLC para este título, sino que una secuela ya estaba en sus planes. Ahora, recientemente se compartió nueva información sobre este proyecto, el cual contará con mejor motor gráfico.

De acuerdo con el sitio oficial de Neowiz Games, el publisher del juego de 2023, la secuela de Lies of P hará uso del Unreal Engine 5. Esto no solo nos indica que esta será una entrega con una calidad visual de primer nivel, sino que solo estará disponible en Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC, por lo que aquellos con una consola de previa generación ya no tendrán acceso a este título.

