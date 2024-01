Nuevo vistazo al traje de Deadpool 3

El 2024 es un año bastante raro para Marvel. Después de un constante ciclo en donde múltiples películas llegaban al cine cada año, esta será la primera vez en la historia del MCU en el que solo veremos una cinta relacionada con este universo cinematográfico, y se trata de Deadpool 3. De esta forma, recientemente tuvimos un nuevo vistazo a este largometraje.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Ryan Reynolds, quien interpreta a Deadpool, compartió una serie de imágenes para despedirse del 2023. Entre todos los recuerdos que el actor dio a conocer, podemos encontrar una fotografía del set de grabación de Deadpool 3, en la cual es posible verlo con el traje de este personaje.

Si bien hay un par de cambios en el diseño, el traje sigue conservando la esencia de la vestimenta que vimos en la película de 2016. Esto quiere decir que el clásico traje rojo está de regreso. Junto a esto, destaca el hecho de que podemos ver a Reynolds sin su maquillaje de Deadpool, por lo que no se descarta la posibilidad de ver una escena en donde este personaje no se encuentre desfigurado, aunque es muy probable que esta foto fue tomada momentos después de una grabación que no requería de su cara como tal.

Es importante mencionar que esta será la única película del MCU que veamos en el 2024. Si bien Sony tiene pensado expandir su universo de Spider-Man con cintas como Madame Web, Kraven the Hunter y Venom 3, el universo principal de Marvel no tendrá muchos representantes en la pantalla grande.

Sin embargo, esto no quiere decir que no veamos más producciones de Marvel Studios, ya que múltiples series ya están en camino. Tan solo el próximo 9 de enero se estrenará Echo por completo en Disney+. Solo nos queda esperar y ver qué sucederá con el MCU en un futuro. Te recordamos que Deadpool 3 llegará a los cines el próximo 26 de julio de 2024. En temas relacionados, este es el primer vistazo a la tercera temporada de What If… ? De igual forma, checa el nuevo vistazo a Madame Web aquí.

Nota del Editor:

Deadpool 3 es una de las películas más esperadas de los fans, no solo porque se trata de una cinta más en el MCU, sino que será interesante ver cómo es que este personaje para adultos se relaciona con la imagen que Disney y Marvel Studios han construido a lo largo de los años.

Vía: Ryan Reynolds