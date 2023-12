Primer vistazo a la tercera temporada de What If… ?

Aunque la segunda temporada de What If… ?, la serie animada del MCU, aún no llega a su fin, ya tenemos el primer vistazo a la tercera temporada de esta producción. Nos encontramos a solo unas horas de la esperada conclusión, y ahora sabemos que este no será el final de las aventuras narradas por The Watcher.

Pese a que el día de mañana, 30 de diciembre, se estrenará el último capítulo de la segunda temporada de What If… ?, en donde veremos al Dr. Strange Supreme una vez más, Disney ha compartido el primer vistazo a la tercera temporada de esta serie animada. Este no es un tráiler, sino un adelanto de casi tres minutos de uno de los capítulos actualmente en producción.

First clip from Marvel’s ‘WHAT IF…?’ Season 3. pic.twitter.com/qir5QPbow4 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 29, 2023

Pese a que los detalles son escasos, este adelanto nos muestra a personajes como Bucker Barnes, The Red Guardian y Bill Foster en una persecución. Un punto que llama la atención, es que la policía que también vemos, se llama Ranger Morales. Si bien por el momento no hay información oficial, este personaje bien podría estar relacionado con la familia de Miles Morales, un héroe que aún no vemos en el MCU. Respecto al futuro de What If… ?, esto fue lo que comentó Bryan Andrews, el director de la serie, al respecto en una entrevista con Deadline:

“Podemos expandirnos y las cosas pueden volverse un poco más locas. Lo llevamos a un nivel superior en la temporada 2 y luego, en la temporada 3 nos volvemos aún más locos. En la temporada 2, tenemos diferentes personajes con los que realmente no hemos tenido la oportunidad de jugar antes y vemos cómo se integrarán con algunos de los favoritos que regresan. Hay muchas cosas realmente interesantes y no puedo esperar a que la gente las vea”.

Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de estreno para la tercera temporada de What If… ?, aunque considerando que el final de la segunda temporada está planeado para el día de mañana, es probable que no falte mucho para que tengamos más información al respecto.

La segunda temporada de What If… ? nos entregó capítulos enfocados en personajes como Iron Man, Nebula y Happy Hogan. Sin embargo, también vimos historias mucho más interesantes, como una versión de los Avengers que pelean contra Peter Quill de niño, así como la introducción de Kahhori, un personaje nunca antes visto en los cómics, que se ha ganado el corazón de los fans de la noche a la mañana.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con esta serie en un futuro. Te recordamos que el final de la segunda temporada de What If… ? se estrenará el día de mañana. En temas relacionados, Avengers 5 no ha sido cancelada. De igual forma, Iron Man no regresará al MCU en live action.

Nota del Editor:

La primera mitad de la segunda temporada de What If… ? fue terrible. Simplemente aburrida y sin algo que genuinamente fuera entretenido. Afortunadamente, esto cambió a partir del capítulo cinco, en el que por fin vimos historias de calidad que juegan de forma con el concepto del multiverso.

