Iron Man no regresará al MCU, asegura Kevin Feige

No es un secreto que la cuarta y quinta fase del MCU han fallado en retener la atención de sus fans. Si bien producciones como LOKI y Guardians of the Galaxy Vol. 3 han tenido una recepción positiva, otras, como The Marvels y Secret Invasion, han fallado en múltiples apartados. De esta forma, rumores han señalado que Marvel tiene pensado revivir a Iron Man, quien, como recordarán, se sacrificó al final de Avengers: Endgame. Ante esta información, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, por fin ha hablado al respecto.

Como parte de un reporte de Variety sobre la carrera de Robert Downey Jr., Kevin Feige fue cuestionado ante la posibilidad de ver a Tony Stark, de alguna u otra forma, una vez más en el MCU. Aquí, el directivo decepcionó a todos los fans del personaje, ya que ha confirmado que Marvel no tiene planes para hacer esto una realidad. Esto fue lo que comentó:

“Vamos a mantener ese momento y no volveremos a tocarlo. Todos trabajamos muy duro durante muchos años para llegar a eso, y nunca querríamos deshacerlo mágicamente de ninguna manera”.

Junto a la posible reaparición de Tony Stark, rumores también han señalado que Scarlett Johansson podría retomar el papel de Black Widow en el MCU. Si bien Feige no ha hablado sobre este personaje, recordemos que Disney y Johansson se enfrentaron legalmente por el estreno de Black Widow en Disney+ en lugar del cine. De esta forma, es probable que la actriz no desee volver a colaborar en algún proyecto del MCU.

Recordemos que tras unos años de malas decisiones y abuso de sustancias, a Robert Downey Jr. se le presentó una nueva oportunidad en la forma de protagonizar Iron Man, película que, en su momento, se veía como un riesgo comercial y muchos apuntaban a que sería un fracaso. Sin embargo, y como ya lo sabemos, este no fue el caso, y dio pie al MCU. Desde entonces, Tony Stark se convirtió en un personaje sumamente importante para este universo, apareciendo en múltiples películas más allá de simplemente su trilogía inicial.

Después de más de 10 años, Robert Downey Jr. optó por despedirse del personaje en Avengers: Endgame, esto tras sacrificarse para salvar a todo el universo de las garras de Thanos. Desde entonces, la ausencia de Iron Man ha jugado un papel importante en múltiples producciones del MCU. En Spider-Man: Far From Home se presentó a Peter como un posible reemplazó de Tony Stark. Por su parte, en Black Panther: Wakanda Forever se introdujo a Iron Heart, quien en los cómics ha tomado el manto de Iron Man. Por último, la película de Armor War se posiciona como una continuación directa al legado de Iron Man. Lamentablemente, parece que esta producción cambia de rumbo casi cada día.

Con las recientes declaraciones de Kevin Feige, queda claro que Marvel, pese a cometer errores en los últimos años, no tiene la intención de retractarse de sus decisiones. En temas relacionados, The Marvels fracasa en la taquilla. De igual forma, surge un posible final alternativo de Avengers: Endgame.

Iron Man pasó de ser un personaje que casi nadie conocía, a ser la cara de las películas de superhéroes, y esto se debe, en parte, gracias a la gran actuación que hizo Robert Downey Jr. con este papel. Siempre será parte de él, pero no lo define como persona, algo de lo que se habla en la entrevista con Variety.

