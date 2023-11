Se encuentra final alternativo de Avengers: Endgame

Avengers: Endgame sigue siendo una de las películas de superhéroes más aclamadas de todos los tiempos. De esta forma, no es una gran sorpresa que el público trate de encontrar nuevos detalles sobre esta cinta. Es así que un fan ha revelado una imagen que indica un final alternativo para este largometraje.

Por medio de Reddit, un fan compartió una imagen de un plano general del funeral de Tony Stark. A diferencia de la escena que todos conocemos, aquí podemos ver a una persona con un traje verde dando un saludo al difunto Avenger. Lo interesante, es que no se ha revelado qué personaje es este.

Considerando que estamos frente a una persona que claramente sería sustituida por un personaje CGI, hay un grupo selecto de héroes que bien pudieron formar parte de este funeral. Sin embargo, por el momento no hay información oficial que revele para quién estaba reservado este lugar, especialmente cuando consideramos que casi todos los Avengers estaban presentes en este evento.

Recordemos que al final de Avengers: Endgame, Iron Man se sacrifica para detener a Thanos. Momentos después vemos su funeral, en donde personajes como Captain America, Captain Marvel, Thor, Doctor Strange, Hulk, los Guardianes de la Galaxia, y muchos más, están presentes para rendirle honor al héroe que los salvó.

Avengers: Endgame se estrenó en 2019, y fue dirigida por Anthony y Joe Russo, la película sirve como secuela directa de Avengers: Infinity War de 2018, y concluye la historia general conocida como Infinity Saga. La cinta recibió elogios generalizados de la crítica por su dirección, actuación, efectos visuales y peso emocional. Se convirtió en un gran éxito de taquilla y es una de las películas más taquilleras de todos los tiempos.

Desde entonces, muchos han argumentado que el MCU debió concluir con esta cinta. Si bien es cierto que algunas de las producciones que hemos visto desde entonces han decepcionado a más de un fan, también es importante mencionar que había historias inconclusas, y la nueva saga de Multiversos le ha dado la oportunidad a los fans de personajes e historias amadas en la pantalla grande.

Sin embargo, estos esfuerzos por construir un extenso universo se han visto comprometidos por una serie de problemas de todo tipo. Para comenzar, Jonathan Majors, encargado de interpretar a Kang, el gran villano de esta saga, se ha metido en una serie de problemas legales que ponen en duda su papel en un futuro. Reportes han señalado que Marvel tiene la intención de abandonar a este personaje, y utilizar al Doctor Doom como su sustituto.

Junto a esto, las series y películas han tenido un recibimiento mixto. Producciones como Ant-Man and the Wasp: Quantumania y The Marvels solo son recordadas por sus escenas post-créditos, y no por las historias que cuentan. Lo mismo se puede decir de Secret Invasion, la cual desaprovechó una de las historias más amadas por los fans de los cómics.

Afortunadamente, no todo ha sido malo. Series como LOKI y películas como Shang Chi y Guardians of the Galaxy Vol. 3 han sido un éxito con el público. Este es simplemente un caso de una dirección que no tiene las manos suficientes para estar al tanto de todas las producciones que están en marcha, y algo que muchos esperan tenga una solución en un futuro.

Iron Man regresa al MCU.

Nota del Editor:

El MCU necesita bajar la cantidad de producciones que hacen año con año. Tantas series y películas crean una confusa dirección que están apuntando a múltiples direcciones, en lugar de enfocarse solamente en la saga del Multiverso, ya que también estamos viendo Young Avengers y los Mutantes, algo que seguramente tendrá un mayor peso en un futuro.

