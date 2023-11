¡La preventa del PS5 Slim ya está disponible!

Hace tiempo, Sony por fin confirmó los rumores, y reveló el PlayStation 5 Slim, una versión compacta de su consola de nueva generación. De esta forma, muchos han esperado con ansias la oportunidad de adquirir esta pieza de hardware. Afortunadamente, la preventa para el PS5 Slim ya está disponible en México, y aquí te decimos dónde puedes hacerla, y cuánto costará la consola.

En estos momentos, ya puedes ingresar a Amazon México para realizar tu preventa del PlayStation 5 Slim, el cual costará $12,999 pesos. Respecto a su lanzamiento, aunque en algunos mercados ya está disponible, en México llegará hasta el 31 de diciembre de 2023. Es importante mencionar que por el momento solo está disponible la pre-orden para la versión con lector de discos.

Al igual que el PS5 normal, hay dos versiones a la venta, una con lector y otra sin lector de discos. El rediseño con lector de discos cuenta con un volumen de hasta un 30% más delgado y un peso de hasta 24% más liviano. Junto a esto, te recordamos que el cobro de la preventa se llevará a cabo hasta un día antes de su lanzamiento, es decir, hasta el 30 de diciembre de 2023, y se enviará al siguiente día.

Una de las ventajas de apartar el PlayStation 5 Slim en estos momentos, es que si la consola llega a bajar de precio antes de su lanzamiento, Amazon respetará esta rebaja, y llegará a tu casa a un precio menor. Junto a esto, todos aquellos que tengan una suscripción a Amazon Prime, no tendrán que pagar el envío.

No lo dudes, la preventa del PlayStation 5 Slim ya está disponible, y aquí puedes reservar tu consola. En temas relacionados, ya abrieron un PS5 Slim, y esto fue lo que encontraron. De igual forma, el PlayStation Portal le ganó en ventas a Xbox.

Nota del Editor:

Si no han tenido la oportunidad de comprar un PlayStation 5, este es el momento para hacerlo. No solo tendrán acceso a una gran consola, sino que también pueden disfrutar de una enorme librería de juegos, tanto third party como first party que demuestran los mejores elementos de esta nueva generación.

Vía: Amazon México