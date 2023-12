No. Mavel no ha cancelado Avengers 5

Esta misma semana se dio a conocer que Jonathan Majors, actor que interpretaba a Kang en el MCU, había sido encontrado culpable en su caso de abuso. Esto causó su despido de Disney y Marvel, dejando a los fans muy preocupados sobre la siguiente película de Avengers, al grado de que muchos llegaron a creer que ya se había cancelado este proyecto. Sin embargo, este parece no ser el caso.

De acuerdo con The Hollywood Reporter y Jeff Sneider, insider de Hollywood, Avengers 5 sigue con vida, solo que ha dejado de llamarse The Kang Dynasty. El despido de Majors ha causado que Marvel reevaluar sus planes a futuro. Si bien la siguiente cinta de Avengers sigue en pie, la historia será completamente diferente, y para reflejar esto, se ha contratado a Michael Waldron, quien ya ha trabajado en el MCU, como el nuevo escritor para esta cinta.

Es así que se ha mencionado que Avengers 5 y Secret Wars tendrían una función similar a Infinity War y Endgame, en el sentido de que presentarán una extensa historia que reúna a todos los héroes. De esta forma, se ha mencionado que Avengers 5 será la introducción a un nuevo conflicto, y Secret Wars representará el fin, todo esto en una experiencia de aproximadamente cinco horas y con un año de diferencia entre ambas cintas.

Fuera de estos detalles, por el momento se desconoce cómo es que Marvel planea solucionar la ausencia de Kang, especialmente el enfoque que se le ha dado a este personaje en la saga del Multiverso. Por su parte, los fans han señalado que bien podríamos ver a este villano una vez más, pero ahora con la cara de otro actor, y considerando que esta no es la primera vez que esto sucede, esta es una posibilidad. Sin embargo, es muy probable que el estudio encuentre una forma de simplemente eliminar a Kang.

Previos reportes han señalado que Marvel ya estaba planeando la salida de Kang del MCU. Si bien se había señalado que Kang sería el enfoque en The Kang Dynasty, el villano de Secret Wars terminaría siendo Doctor Doom, algo similar a lo que vimos en los cómics. Ahora, con la salida de Major, este plan podría entrar en marcha antes de lo pensado, ver al enemigo de los 4 Fantásticos incluso desde antes de Avengers 5.

Sin embargo, esto sigue representando un reto. Kang jugó un papel muy importante en la serie de LOKI y Ant-Man and the Wasp: Quantumania, y si bien no le hemos visto en otras producciones, su influencia ya comenzaba a pesar en el MCU, incluso rumores señalaban su aparición en la segunda temporada de Moon Knight. Ahora, Marvel Studios tendrá que encontrar la forma de reescribir todo lo que ya habían hecho referente a la saga del multiverso, algo que bien podría causar el retraso de múltiples producciones, aunque por el momento no hay información oficial al respecto. En temas relacionados, los Avengers originales podrían regresar al MCU. De igual forma, se ha descubierto final alternativo de Endgame.

Nota del Editor:

Si bien estoy a favor del despido de Jonathan Majors, me gustaría volver a ver a Kang. Este es un gran personaje que podría ser uno de los mejores villanos del MCU, pero parece que esto nunca se hará una realidad, lo cual es muy lamentablemente cuando pensamos en todo el potencial desperdiciado por culpa de un actor.

Vía: Jeff Sneider