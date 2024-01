Zack Snyder revela que Rebel Moon Director´s Cut es mejor

Hace algunos días se ha lanzado la última gran película de Zack Snyder, Rebel Moon, la cual no fue bien aceptada por la crítica y tampoco los fanáticos del director en cuestión, y eso se debe a que se notan algunos cortes abruptos en la obra que dan a entender que originalmente iba a ser mucho más compleja. Tras los comentarios, el director ha soltado un comentario que la levantado los cejas de quienes estaban interesados en un producto mejor.

Según lo comentado por parte de Snyder en una nueva entrevista, existe un Directors Cut de esta cinta, misma que hace cambios abruptos en lo que se nos cuenta y cómo lo hacen, lo cual haría cambiar la forma de pensar de quienes en su día criticaron duramente la cuestión. A eso se agrega que básicamente sería una cinta totalmente diferente, y eso hace que regrese de nuevo el efecto de Justice League, pues la versión de cines no gustó pero la del director que se soltó en streaming fue alabada.

Aquí parte de los comentarios:

No es una ‘versión ampliada’ de esta película. Es casi como una película diferente. Es casi un universo diferente en el que vive la versión con clasificación R que esta película. La razón es que es muy filosófico filmar la versión del director de una película antes de terminar esta versión. Todos mis montajes de director existen como respuesta a las cosas que me exigieron sacar de la versión teatral, ¿verdad? Con Rebel Moon, esa demanda nunca se hizo. Sabíamos que esta sería una película PG-13. En el fondo de mi corazón, siempre quise que tuviera clasificación R, pero te das cuenta de la escala y el costo de una película y dices: ‘Bueno, no es 100% responsable tener esa demanda.

Esta es la sinopsis:

Cuando una colonia en los confines de la galaxia se ve amenazada por los ejércitos del tiránico Regente Balisarius, envían a una joven con un misterioso pasado a buscar guerreros de planetas vecinos para que les ayuden a plantar cara.

En cuanto a la revelación de este corte de director, aún no se mencionan fechas al respecto. Recuerda que la versión convencional está disponible en Netflix.

Nota del editor: No he visto la versión comercial de esta película, pero ahora que Snyder ha hablado del corte del director, será mejor esperar a que salga para no molestarme en lo absoluto. Esperemos que no tarde un año en llegar, sino algunos meses más adelante.