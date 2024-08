La segunda temporada de la serie de The Last of Us es una de las producciones más esperadas por los fans de los videojuegos. Aunque por el momento parece que HBO aún no tiene intenciones de revelar información precisa sobre los nuevos episodios, un fan se ha dado a la tarea de crear un póster que bien podría ser usado como material oficial.

Recientemente, un fan se dio a la tarea de crear un póster especial para la segunda temporada de The Last of Us. Aquí no vemos a alguno de los actores de la serie, sino que esta persona decidió regresar a las rutas del survival horror, y se inspiró en series como Resident Evil y Silent Hill para entregarnos un pequeño adelanto no oficial.

Aquí podemos ver un letrero de “Bienvenido a Seattle”, lugar en donde se desarrolla la trama de The Last of Us Part II. La forma en la que se nos presenta este póster nos recuerda mucho a Resident Evil 2 y Silent Hill, lugares en donde la locación en la que nos encontramos tiene un gran peso en la narrativa, y se han vuelto lugares icónicos para muchos.

Pese a que por el momento no hay fecha de estreno para la segunda temporada de The Last of Us, las grabaciones ya están en marcha, y solo es cuestión de tiempo antes de que veamos el primer adelanto oficial de esta esperada continuación. En temas relacionados, los fans no están contentos con la serie. De igual forma, surgen nuevas imágenes de la segunda temporada,

Nota del Autor:

Este es un trabajo sencillo que deja en claro parte del terror presente en la segunda temporada de The Last of Us. Para el final del juego, la ciudad de Seattle es una locación terrorífica que se queda en la memoria de todos los jugadores.

Vía: Vandal