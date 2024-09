Sony venderá el PS5 a mitad de precio

El día de ayer, Sony por fin reveló el PlayStation 5 Pro, su hardware más poderoso hasta el momento, pero también la opción más cara de la generación. Sin embargo, este no fue el único anuncio relacionado con sus consolas, puesto que también revelaron que venderán PS5 reacondicionados por la mitad de lo que vale un PS5 Pro.

Por medio de PlayStation Direct, la tienda oficial de la compañía, se ha revelado que pronto estarán a la venta versiones reacondicionados del PS5, la cual tiene un precio de $399 dólares, y PS5 Digital Edition, a un costo de $349 dólares. Esta es la descripción de estos productos:

“Todos los productos reacondicionados certificados de PlayStation pasan por un riguroso proceso de recertificación que incluye pruebas completas que cumplen con los mismos estándares funcionales que los productos nuevos de PlayStation. Su producto reacondicionado certificado funciona como nuevo”.

En comparación, un PS5 Pro cuesta $699 dólares, es decir, el doble de una versión reacondicionada del PS5 Digital Edition. El término de reacondicionado no es nuevo, y es algo que hemos visto en el mercado de segunda mano por años. Sin embargo, esta es la primera vez que Sony hace de forma oficial. Este término significa que la compañía te venderá una consola que ya ha sido usada, pero con piezas nuevas o seminuevas, lo cual explica el precio reducido.

Cada uno de estos PS5 reacondicionados no solo cuestan menos que un PS5 Pro, sino que representan una rebaja de $100 dólares en comparación con sus respectivos modelos. Por el momento solo nos queda esperar para ver si estos productos ayudan a las ventas de la consola, o si es algo que el público evitará. En temas relacionados, te decimos que es el PSSR del PS5 Pro. De igual forma, revelan el precio de las consolas de Sony ajustados a la inflación.

Nota del Autor:

He comprado celulares reacondicionados, y estos funcionan muy bien. Claro, hay un par de detalles, pero cumplen su función. Sin embargo, nunca he tenido una consola de este estilo, por lo que no estoy del todo seguro cómo es que funcionarán, pero considerando que vienen de la mano de Sony, es probable que sean mejor que las opciones disponibles en el mercado de segunda mano.

Vía: PlayStation.