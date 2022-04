Adrew Garfield se retira, aquí te contamos sus motivos

De una manera sorpresiva, se confirma que Andrew Garfield ha decidido dejar la actuación, esto tras sus papeles exitosos en películas como Spider-Man: No Way Home y una nominación al Oscar con Tick, Tick…Boom! Siendo algo que puede desconcertar a los fanáticos, ya que lo querían ver de regreso en algunas adaptaciones nuevas de Marvel.

Esta decisión puede tener mucho sentido, puesto que no ha parado de trabajar en estos últimos meses, siendo Under The Banner of Heaven su último proyecto con el papel de un detective. El personaje busca el asesinato de una madre y su hija, las cuales fueron víctimas de unos fundamentalistas provenientes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Esto fue lo que declaró al medio Variety:

Voy a descansar un poco. Necesito calibrar y reconsiderar lo que quiero hacer a continuación. Solo quiero ser un poco una persona por un tiempo. Porque como sabes, eso es una lavadora, la temporada de premios.

Para su último papel, Garfield tuvo que prepararse mentalmente, esto como una exigencia de la producción, por lo que trabajó constantemente en estudiar el libro de crímenes de donde se está adaptando la serie. A su vez, comentó que tenían sus momentos de relajación, puesto que debían mantener cierto grado de serenidad para cuidar las filmaciones.

De momento, esta miniserie cuenta con algunos capítulos y ya se puede ver en la plataforma de Star+ , y tendrá su última emisión el 19 de mayo para qué la historia esté completa.

Nota del editor: Sin duda, podrá ser un poco triste que el actor se tome un tiempo para pensar más sobre su vida. Pero es una buena noticia que su elección no va para largo, así que seguiremos viéndolo en más papeles. Con sinceridad, muchos lo quieren ver en una supuesta The Amazing Spider-Man 3.

Vía: Variety