¡Hoy celebramos el 30 aniversario de Kirby!

Fue en un día tal como el de hoy, pero de 1992, cuando una pequeña bola rosada llegó al mercado de los videojuegos. Así es, fue exactamente hace 30 años cuando Kirby’s Dream Land fue lanzado para el Game Boy en Japón. De esta forma, hoy se celebra el aniversario de este amado personaje. No solo hace un par de semanas vimos el lanzamiento de Kirby and the Forgotten Land, sino que la comunidad se ha reunido para celebrar el cumpleaños de la creación de Masahiro Sakurai.

En Twitter podemos encontrar miles de mensajes enfocados en celebrar y recordar a Kirby, y todas las aventuras que protagonizó. De estas, las que más destacan son las ilustraciones creadas por los fans, las cuales varían en estilo.

=KIRBY'S DREAM LAND 30th ANNIVERSARY=

It's the 27th in Japan , that means that the original Kirby's Dream Land has turned 30!

The game that spawned one of my favorite franchises and favorite characters being King Dedede, it's wild#Kirby30th #KirbyFanart #KingDedede pic.twitter.com/2O8FLHNeLa

— Cyn | Yuri DDLC Plus (@CynfulEntity) April 26, 2022