Kirby ha ganado su primer Grammy

No solo Kirby and the Forgotten Land es todo un éxito en ventas a nivel mundial, sino que la amada bola rosa ganó un Grammy durante la premiación del día de ayer. Esta marca la segunda ocasión en la historia de esta ceremonia que una composición de un videojuego logra obtener este reconocimiento.

Bueno, para ser exactos, no fue Kirby como tal quien ganó un premio en los Grammy, sino Charlie Rosen y Jake Silverman, miembros de 8-Bit Big Band, una orquesta de 30 a 65 miembros que se especializa en interpretaciones de canciones de videojuegos, pero con toque de jazz. Este grupo obtuvo el galardón por mejor arreglo, instrumental o acapella por su interpretación de “Meta Knight’s Revenge”, canción original de Kirby Super Star de 1996.

Esta es la segunda ocasión en que un videojuego gana un Grammy. Recordemos que Civilization IV obtuvo uno de estos preciados premios por “Baba Yetu” en la categoría de mejor arreglo instrumental que acompaña al vocalista en 2011. Será interesante ver si un futuro juego eventualmente llega a ganar otro Grammy en el futuro.

Nota del Editor:

8-Bit Big Band es una fantástica banda que merece más atención. Mi interpretación favorita es la de Lonely Rolling Star de Katamari Damacy. Espero que este premio les dé más fans, para que sus producciones sigan aumentando en calidad.

Vía: Kotaku