Boletos para Dr. Strange 2 se venderán esta semana

Falta poco más de un mes para el anticipado estreno de Dr. Strange in the Multiverse of Madness, película que responderá un montón de importantes preguntas no solamente para este personaje, sino también para el futuro de todo el MCU. Tal y como ocurrió con Spider-Man: No Way Home, ten por seguro que los boletos para este largometraje se venderán como pan caliente, y esta semana podrás empezar a adquirirlos.

Vía su cuenta oficial de Twitter, Marvel Latinoamérica confirmó que este 6 de abril empezará la pre-venta para la función de pre-estreno de Dr. Strange in the Multiverse of Madness, que se llevará a cabo el 4 de mayo.

El 4 de mayo abriremos el portal… ¡de una función especial pre-estreno! Podrás adquirir tus tickets a partir del 6 de abril.🍿🎬#DoctorStrange en el Multiverso de la Locura, estreno 5 de mayo, solo en cines. pic.twitter.com/u2E3uubhhx — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) April 4, 2022

La película tiene como fecha de lanzamiento oficial el 5 de mayo, por lo que quienes logren conseguir uno de estos boletos tendrán la oportunidad de disfrutarla un día antes. De momento, no se han dado detalles adicionales sobre dicha función, así que mantente muy al pendiente de sus redes oficiales en caso de que estés interesado en adquirirlos.

Nota del editor: Lo único que no me gusta de estas funciones de pre-estreno, es que además de que conseguir boletos es sumamente difícil, también significa que los spoilers estarán dando vueltas por internet anticipadamente. Digo, esto normalmente ocurre con funciones de prensa también, así que no hay mucho que podamos hacer al respecto.

Via: Marvel