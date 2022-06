Surgen nuevas imágenes de los últimos capítulos de Stranger Things 4

El mes de junio ha sido todo un éxito para la plataforma de Netflix, esto se debe a la llegada de la cuarta temporada de Stranger Things, misma que por ahora no está completamente liberada por el servicio de streaming. Esto hace que los fanáticos estén desesperados por ver más acerca de la historia, y al parecer hoy ya se cuenta con un adelanto significativo.

Mediante las redes sociales de Netflix se dieron a conocer cuatro nuevas imágenes de los últimos dos episodios de la serie, en ellas se aprecian a los protagonistas y los diferentes caminos que tomaron. Muchos han teorizado los fallecimientos de algunos protagonistas, pero es probable que dichas teorías se rompan al ver que todos están juntos en su área.

Aquí puedes ver las fotos:

your first look at the final chapters of Stranger Things 4 pic.twitter.com/BGIKHUo88J

— Netflix (@netflix) June 14, 2022