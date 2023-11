Pese a que el Buen Fin ha concluido en México, Nintendo se está listo para dar pie a todos sus descuentos para el Black Friday. De esta forma, se han dado a conocer los detalles para este periodo. Durante los próximos días, podrás aprovechar una serie de descuentos de todo tipo, pero serán aquellos que gocen de comprar en digital los que más disfrutaron de estas rebajas.

A partir del día de hoy, 21 de noviembre, y hasta el próximo 3 de diciembre, la eShop del Nintendo Switch ofrecerá descuentos de hasta el 50% en juegos first y third party. Aquí encontramos títulos como Super Mario Odyssey con un 33% de descuento, Fire Emblem Engage con un 30% de descuento, Just Dance 2024 Edition con un 33% de descuento, y Red Dead Redemption con un 30 % de descuento.

Esto no será todo, ya que algunas tiendas también ofrecerán descuentos para juegos físicos. Títulos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Luigi’s Mansion 3, Xenoblade Chronicles 3 y Super Mario Odyssey estarán disponibles por solo $39.99 dólares. Por otro lado, entregas como Donkey Kong Country: Tropical Freeze, Kirby’s Return to Dream Land Deluxe y Minecraft Legends: Deluxe Edition están disponibles por $29.99 dólares, mientras que Everybody 1-2-Switch! se puede comprar por $19.99 dólares.

Por si fuera poco, también veremos una serie de ofertas enfocadas en consolas. Este es el caso del Super Smash Bros. Ultimate Bundle. Como su nombre lo indica, aquí podemos encontrar un Switch OLED, una copia digital de Super Smash Bros. Ultimate, y una suscripción de tres meses a Nintendo Switch Online. Lo interesante, es que los Joy-Con cuentan con un diseño inspirado en el juego de peleas. Este paquete estará disponible por $350 dólares

De igual forma, dos nuevos modelos del Nintendo Switch Lite estarán disponibles. Cada uno cuenta con un diseño inspirado en Animal Crossing: New Horizons, y una versión digital incluida del juego. Sin embargo, estas consolas solo estarán disponibles en tiendas seleccionadas por tan solo $199.99 dólares.

El siguiente paquete especial es el Super Mario Party + Red & Blue Joy-Con. Aquí encontraremos un código para descargar Super Mario Party, así como dos Joy-Con en colores rojo y azul. Todo esto por tan solo $99.99 dólares, por lo cual podrás ahorrar $39.99 dólares.

Por último, el ya clásico Nintendo Switch – Mario Kart 8 Deluxe Bundle, que incluye un sistema Nintendo Switch con los Joy-Con Neon Red y Neon Blue, un código de descarga para la versión digital del juego Mario Kart 8 Deluxe y una suscripción a Nintendo Switch Online de tres meses también estará disponible por solo $299.99 dólares.

Estas son solo algunas de las ofertas que tendrá Nintendo por el Black Friday, y es muy probable que en estos días múltiples juegos, tanto físicos como digitales, bajen de precio sustancialmente, así que no te pierdas de estas ofertas. En temas relacionados, estos son los planes de Xbox para Black Friday. De igual forma, PlayStation ha revelado sus ofertas para el Black Friday.

Nota del Editor:

Este es el mejor periodo del año para comprar los juegos o consolas que siempre quisiste, pero por falta de dinero no has podido. De esta forma, no lo dudes, haz uso de todos tus ahorros en estos días y goza de las últimas semanas del año de la mejor forma posible.

Vía: Nintendo