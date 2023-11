Se revela el final de Hunter x Hunter

Hunter x Hunter es uno de los mangas y animes más amados por la comunidad. Sin embargo, muchos están preocupados de que el final nunca llegue a materializarse, esto debido a los problemas de salud que ha tenido Yoshihiro Togashi, autor de esta obra, en los últimos años. Ante esta cuestión, el mangaka ha revelado los planes que tiene para el final de esta historia.

En una reciente entrevista, Togashi reveló que tiene cuatro finales posibles para la historia de Hunter x Hunter. Si bien no compartió la premisa de los primeros tres, esto para evitar spoilers, sí mencionó los posibles resultados de cada uno de estos. Esto fue lo que comentó:

“Para el final, he preparado tres escenarios (a, b y c). Al considerar la reacción proporcional de los lectores, que va de la satisfacción a la insatisfacción, la terminación a es considerada satisfactoria por el 50% e insatisfactoria por el 20%. Esto no implica necesariamente una calificación alta, pero para mí, alcanzarla será seguro de una manera que no complique las cosas con críticas excesivas, en mi opinión”.

Estos tres finales son conclusiones en las que Togashi está trabajando actualmente, y conforme la historia evolucione, el mangaka decidirá qué camino tomar. Sin embargo, la cuarta conclusión es diferente, ya que este sería el desenlace de la aventura de Gon si, desafortunadamente, el autor llegara a morir en un futuro. Esto fue lo que comentó:

“En la historia, una mujer asiente con la cabeza mientras Jin, llevando al señor del lago (el cual acababa de pescar) en su hombro, se aleja. La madre comenta a su esposo que el sueño de Jin es quedarse en la isla y heredar su lugar. A pesar de la risa del padre, la madre expresa su descontento, atribuyendo la actitud de Jin a la sangre de las abuelas Mito y Noko. Sin embargo, la mujer no se da cuenta de que estas abuelas no están relacionadas por sangre, y el padre sonríe sabiamente. Aunque la madre duda de la permanencia de Jin en la isla, él insiste en que nunca se irá.

— Pew (رضوان) (@pewpiece) November 20, 2023