Ya hay fecha para Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

A finales de 2020, Cyberpunk 2077 llegó al mercado de una forma desastrosa. Usuarios de PlayStation 4 y Xbox One se quejaron ante el pobre rendimiento del juego. Desde entonces, CD Projekt Red ha hecho todo lo posible por remediar sus errores, y tras tres largos años, lo hicieron. De esta forma, tienen pensado cerrar este turbulento episodio en su historia con algo que los fans han estado esperando desde hace tiempo, la Ultimate Edition de Cyberpunk 2077.

Después de sufrir una pequeña filtración hace unas semanas, CD Projekt Red ha confirmado el día de hoy que Cyberpunk 2077: Ultimate Edition es toda una realidad. Este paquete llegará al PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el próximo 5 de diciembre de 2023, y lo mejor de todo, una versión física para estas plataformas estará a la venta.

Big news… Cyberpunk 2077: Ultimate Edition arrives on December 5th in digital AND physical form for Xbox Series X|S, PlayStation 5, and PC!

Experience the original #Cyberpunk2077 story as well as a new spy-thriller adventure in the #PhantomLiberty expansion in one package. 🔥 pic.twitter.com/IOBPCdTXFU

