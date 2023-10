Cuando Cyberpunk 2077 se lanzó inicialmente hace tres años en 2020, todas las esperanzas parecían perdidas para CD Projekt RED debido a su lanzamiento desastroso y horrendamente problemático. El juego estaba plagado de molestos fallos y problemas que tenían el poder de arruinar por completo la experiencia de los jugadores.

Sin embargo, el 2023 vio a CDPR lograr uno de los regresos más impresionantes que la industria de los videojuegos haya presenciado, gracias a los excelentes lanzamientos de la actualización 2.0 para el juego base y el DLC, Phantom Liberty, que le siguió.

Por supuesto, este gran éxito y hazaña no podrían haberse logrado sin esfuerzos extraordinarios, y resulta que CD Projekt RED tuvo que gastar más de $120 millones de dólares para salvar la reputación de su supuesta obra maestra, Cyberpunk 2077. No hace falta decir que no es un trabajo fácil revivir un videojuego muerto en el que la gente dejó de interesarse tan rápidamente. Lo mismo sucedió con CD Projekt RED tratando de convertir a Cyberpunk 2077 en el título icónico que esperaban que fuera desde el principio.

Naturalmente, junto con incontables horas de esfuerzo y dedicación, no fue precisamente barato para CDPR restaurar la reputación e imagen de Cyberpunk, especialmente considerando lo mal que quedó dañada en su lanzamiento.

Otra cosa que un desarrollador tiene que asegurarse con un videojuego tan ambicioso como Cyberpunk 2077 es que la gente esté ansiosa por más contenido de ese universo. Afortunadamente, el juego regresó con fuerza con su expansión crítica y comercialmente exitosa, Phantom Liberty, que es bastante grande en tamaño y realmente podría sostenerse por sí misma como una especie de título independiente.

Para poner las cosas en perspectiva y adentrarnos un poco en los números, le costó a CD Projekt RED más de $60 millones de dólares desarrollar el DLC, seguido de otros $21 millones de dólares para promocionarlo.

Teniendo en cuenta que el costo total para finalizar Phantom Liberty fue aproximadamente la mitad de la enorme cantidad que se invirtió en el Cyberpunk 2077 inicial, realmente demuestra cuán dedicado estaba CD Projekt RED a garantizar el éxito de la franquicia. Otro aspecto que contribuyó significativamente al gasto de CDPR en Cyberpunk fue el número de parches que tuvieron que lanzar para solucionar los diversos problemas que el juego base presentaba en su lanzamiento.

Todos estos aspectos jugaron sus respectivos roles en hacer de Cyberpunk 2077 uno de los videojuegos más populares del año. Está claro que CD Projekt RED reconoce el potencial del mundo de Cyberpunk y se niega a abandonarlo, aunque algunos de los problemas iniciales todavía persisten. Tanto la expansión Phantom Liberty como la masiva actualización 2.0 fueron lanzadas el mes pasado, en septiembre, y ambas fueron extremadamente bien recibidas por las masas.

Claro, lanzar actualizaciones constantes para un juego tan grande y crear un DLC tan extenso como Phantom Liberty requiere grandes cantidades de dinero, pero al final, valió la pena porque tanto Cyberpunk 2077 como su DLC se elevaron al tope de las listas de Steam. CD Projekt RED realizó una presentación para inversionistas, el 5 de octubre, durante la cual compartió exactamente cuánto costó hacer Phantom Liberty.

Según CDPR, solo los “gastos de producción directa” costaron zl275 millones, seguidos de extensos “costos de campaña de marketing” que ascendieron a zl95 millones.

Para poner las cantidades en perspectiva, eso equivale a alrededor de $63 millones de dólares y $21 millones de dólares respectivamente, sumando un total de $84 millones de dólares. Eso está a solo $3 millones de dólares de la cantidad invertida en el Cyberpunk 2077 original, que fue de $174 millones de dólares. Además, CDPR también gastó $142 millones de dólares en promocionar el título original, lo cual es mucho más alto que los costos de marketing de Phantom Liberty.

Además, CDPR también compartió que gastó zl178 millones ($40 millones de dólares) para impulsar a Cyberpunk 2077 para las consolas de próxima generación y desarrollar la masiva actualización 2.0. Lo que significa que CDPR gastó alrededor de $125 millones de dólares en total para salvar a Cyberpunk de caer en el olvido completo.

Vía: Fandomwire

Nota del editor: Inserte meme de: “¡Y valió la pena cada maldito centavo que pagué por ello!” CDPR sabe que tiene una mina de oro cuyo universo le va a durar por muchos años regresándole al inversión multiplicada.