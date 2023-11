Sabemos que Ubisoft está trabajando en Beyond Good & Evil 2, y si bien esta secuela parece que está a años luz de distancia, el público tendrá la oportunidad de jugar la aventura original en un futuro cercano. De acuerdo con una nueva filtración, Beyond Good & Evil llegará a consolas actuales y PC para celebrar su 20 aniversario.

Gracias a un listado antes de tiempo en la Microsoft Store, se ha descubierto la existencia de Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition. Si bien por el momento solo se hace mención de consolas de Xbox y PC, esto gracias a la tienda virtual, es muy probable que también esté disponible en PlayStation, y hasta en Nintendo Switch. Esta es la descripción:

“Adéntrate en el maravilloso mundo de Hillys como la reportera de acción Jade para investigar los misteriosos ataques alienígenas de DomZ junto con coloridos personajes, como su tío adoptivo Pey’j o el valiente Double H. Armada con su daï-jo y su fiel cámara, la aventura de Jade te permitirá explorar libremente Hillys, combatir criaturas grandes y pequeñas, infiltrarte en áreas peligrosas, resolver acertijos enigmáticos, jugar minijuegos adictivos, competir con los mejores pilotos de aerodeslizadores y tomar fotografías de toda la experiencia”.

La versión actualizada contará con una resolución de 4K a 60 FPS con “gráficos, controles y audio mejorados, junto con nuevas funciones de guardado automático y guardado cruzado”. También habrá un nuevo modo speedrun, así como logros actualizados y nuevas recompensas para los jugadores.

Lamentablemente, por el momento no hay información oficial relacionada con su fecha de lanzamiento. Sin embargo, con The Game Awards a solo una semana de distancia, no se descarta la posibilidad de que en unos días se den a conocer todos los detalles relacionados con esta versión del clásico de Ubisoft.

Para aquellos que no lo recuerdan, Beyond Good & Evil es un videojuego de acción y aventuras desarrollado y publicado por Ubisoft. El título llegó originalmente al mercado en el 2003 para PlayStation 2, Xbox, GameCube y PC. Posteriormente, fue relanzado en HD para PlayStation 3 y Xbox 360 en 2011.

El juego fue creado por Michel Ancel, quien también es conocido por su trabajo en la serie Rayman. Beyond Good & Evil es a menudo elogiado por su combinación única de acción, exploración y acertijos, así como por su convincente narrativa y desarrollo de personajes.

La historia nos presenta a Jade, una fotoperiodista y artista marcial, mientras investiga una conspiración gubernamental en el planeta Hillys. A pesar de recibir elogios de la crítica por su jugabilidad y narración innovadoras, esta experiencia tuvo problemas comerciales al inicio. Sin embargo, se ganó el corazón de los fans a lo largo de los años y a menudo se lo considera una de las joyas ocultas de su época.

De esta forma, muchos se alegraron cuando Ubisoft confirmó que una secuela ya estaba en desarrollo. Sin embargo, este desarrollo se ha enfrentado a una serie de problemas y retrasos, entre ellos, la salida de Ancel de la compañía francesa, y actualmente se desconoce qué sucederá con Beyond Good & Evil 2. Sin embargo, es probable que la Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition reviva la conversación sobre esta nueva entrega.

Ahora solo nos queda esperar a su revelación oficial. En temas relacionados, Beyond Good & Evil 2 es el juego más ambicioso de Ubisoft. De igual forma, la compañía francesa asegura que esta secuela sigue en desarrollo.

Nota del Editor:

Nunca tuve la oportunidad de jugar Beyond Good & Evil. He escuchado muchas cosas positivas sobre esta entrega, y una vez que esta versión del 20 aniversario esté disponible, sin duda alguna, le dará una oportunidad para conocer un poco más sobre este clásico de la era del GameCube, PS2 y Xbox original.

Vía: Insider Gaming