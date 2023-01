Considerando que Ubisoft canceló siete juegos sin anunciar en los últimos seis meses, que Skull and Bones ha sido retrasado una vez más, y que múltiples juegos de 2022 no lograron cumplir con las expectativas de ventas, muchos pensaban que Beyond Good & Evil 2, título que fue anunciado hace 15 años, ya había sido cancelado. Sin embargo, la compañía francesa asegura que este no es el caso, y la secuela sigue en pie.

Por medio de un par de declaraciones emitidas para Eurogamer, Ubisoft aseguró que Beyond Good & Evil 2 no se ha cancelado, y el desarrollo de este juego sigue avanzando. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“El desarrollo de Beyond Good and Evil 2 está en marcha y el equipo está trabajando duro para cumplir su ambiciosa promesa”.

Considerando que esta secuela se reveló hace 15 años, es muy probable que muchos hayan olvidado por completo su existencia. La última vez que escuchamos algo concreto sobre este título, fue en 2020, cuando Michel Ancel, creador de Rayman, ocasionalmente revela nueva información sobre el proyecto. Sin embargo, después de su salida de Ubisoft, seguido de una investigación sobre su comportamiento laboral tóxico, no se ha compartido información sustancial sobre esta entrega.

Muchos fans han señalado que lo mejor sería cancelar el proyecto, y seguir adelante. Sin embargo, considerando la posición de Ubisoft de crear grandes experiencias AAA, es probable que esté no sea el caso. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el estado de Ubisoft aquí. De igual forma, este es el juego más ambicioso de la compañía.

Nota del Editor:

Es mejor ponerle un fin a Beyond Good & Evil 2 en estos momentos, esperar más años a que llegue al mercado, y cuando esté disponible, no tenga el desempeño que Ubisoft esperaba, considerándolo un fracaso monumental.

Vía: Eurogamer