Duración de todos los episodios de la serie de The Last of Us

Este lunes ha tenido como tema principal a la serie de The Last of Us, ya que básicamente tiene nada de tiempo de haberse estrenado el primer episodio, en el cuál se han hecho revelaciones muy particulares que hasta los más fans de la saga no conocían. Y tras terminar el primer segmento, los seguidores se han preguntado si los demás durarán lo mismo.

Este episodio tiene una duración de una hora con 26 minutos, pero eso no significa que los demás sean iguales, así que la propia HBO ha establecido el tiempo que van a cubrir todos y cada uno de los nueve que estarán disponibles en la primera temporada. Algunos serán más largos que otros, pero especialmente el tercero ha querido empatar con el primero.

Aquí la lista:

– Episodio 1: 81 minutos

– Episodio 2: 53 minutos

– Episodio 3: 76 minutos

– Episodio 4: 46 minutos

– Episodio 5: 59 minutos

– Episodio 6: 59 minutos

– Episodio 7: 56 minutos

– Episodio 8: 51 minutos

– Episodio 9: 43 minutos

Recuerda que los episodios de esta serie se van a estrenar todos los domingos a las 8 p.m. del tiempo de México. Hasta el próximo 12 de marzo se terminará de emitir la temporada.

Vía: Xtra

Nota del editor: Es bueno saber que la duración es aceptable, por lo que vamos a tener al menos mucho contenido del cual hablar semana a semana. Ojalá al final nos confirmen que la temporada 2 será todo un hecho, esto con la narrativa del segundo juego.