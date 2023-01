Guardians of the Galaxy Vol. 3 es una de las películas más esperadas de este año. Si bien aún faltan varios meses antes de que esta cinta se estrene, el primer tráiler nos dio un pequeño vistazo a Adam Warlock, interpretado por Will Pouter. Ahora, recientemente se reveló una imagen que nos permite apreciar cómo se verá la adaptación de este personaje.

Por medio de la revista Empire, se ha revelado un nuevo vistazo de Pouter en su papel como Adam Warlock. De esta forma, se puede apreciar un vestuario muy similar al de los cómics, con todo y la piel dorada. Sin embargo, esta versión del personaje tendrá una gran diferencia, ya que la piedra en su frente no es una Infinity Stone en el MCU, y por el momento se desconoce qué veremos en su lugar.

Aunque por el momento se desconoce si veremos a Warlock en otras series y películas del MCU, en su entrevista con Empire, James Gunn, director de esta cinta, el cineasta comparó a este personaje con un bebé, sugiriendo que su cuerpo adulto no es una indicación de que sea tan maduro emocional o psicológicamente como se espera. De igual forma, el guerrero espacial tendrá un papel antagónico en Guardians of the Galaxy Vol. 3, por lo que bien podríamos ver su lado heroico en un futuro.

Te recordamos que Guardians of the Galaxy Vol. 3 se estrenará el próximo 5 de mayo de 2023. En temas relacionados, estos son los personajes que podrían morir en Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Nota del Editor:

Considerando que Guardians of the Galaxy Vol. 3 es el final para varios actores y personajes del MCU, es probable que Marvel desee conservar a Adam Warlock para futuros proyectos de este universo compartido, algo que sería interesante ver.

Vía: Empire