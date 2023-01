Diferencias de The Last of Us entre serie y videojuego

Finalmente el pasado 15 de enero llegó la tan esperada serie de The Last of Us a HBO, misma que ha sido bastante aceptada por los fanáticos, a tal punto de saturar la plataforma a los pocos segundos de estrenarse. Al final, se tuvieron comentarios un tanto divididos, pues ciertos elementos de la historia han sido cambiados ligeramente para adaptarse a TV.

A continuación te hablamos de los encontrados en el primer episodio:

– Primero, tenemos la introducción de la serie, con personas discutiendo sobre la posible propagación de virus mediante hongos, indicando que no solo el cordyceps puede infectar a la gente, sino que también hay otros que podrán esparcirse, aunque al final se sigue la parte del juego.

– Sarah Miller tiene más trasfondo, ya que la podemos ver pasando el tiempo en la escuela, visitando a los vecinos y obteniendo el conocido reloj que Joel recibe en su cumpleaños. Además, se le ve saliendo de la casa y teniendo el primer encuentro con uno de los infectados.

– En el juego nunca se menciona que Joel esté buscando a su hermano Tommy tras los 20 años de timeskip, de hecho, lo único que hacía el protagonista era sobrevivir, no le importaba en lo más mínimo ir tras su hermano.

– Se nos muestra como Ellie está encerrada en un cuarto, además se ve cómo es que conoce a Marlene y al parecer, se entera que ella la dejó en una escuela militar para que se mantuviese a salvo.

– La búsqueda de Robert es tras una batería y no un conjunto de armas como en el juego. Además, la forma en que este muere es a mano de la propia Marlene, y en el título es Tess quién le da balazos en la cabeza tras enterarse que vendió su mercancía.

– Cuando se enteran que Ellie está infectada se lo toman muy tranquilos en la serie, por su parte, en el material original se enfadan bastante y están a punto de dispararle.

-Claro, como el esparcimiento del virus se da en el 2003, no utilizan smartphones como sí pasa en el juego.

Estos son los primeros cambios que vemos en la serie de The Last of Us. Recuerda que todos los domingos a las 8 p.m. de México habrá un episodio estreno en HBO Max.

Vía: HBO

Nota del editor: Ciertamente tiene sus claras diferencias, pero muchas de ellas son para aclarar cuestiones sin resolver en el juego. Además, si bien las cosas pasan rápidamente, eso es obvio porque una serie no tiene gameplay.