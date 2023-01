Gokú ahora es considerado un mal amigo

La serie de Dragon Ball siempre ha tenido como protagonista a Gokú, quien cuenta con un sentido de la justicia que lo ha llevado a incontables batallas con enemigos que desean terminar con los habitantes de la tierra. Y si bien podemos considerar al protagonista como un héroe, aún así posee sus defectos, entre ellos ser un mal padre y ahora un mal amigo.

Primero que nada, debemos establecer que Gokú dejó a su suerte a Gohan, ya sabemos que fue para derrotar a Raditz y evitar la conquista del planeta, razón por la cual Piccoro debió hacerse cargo de él y encariñarse en el proceso. A eso se le suma que el niño tuvo que forzarse a pelear aún cuando es un pasatiempo que no disfruta a diferencia de su padre.

Ahora, regresamos a la primera temporada de Dragon Ball, misma en la que el saiyajin conoce a Krillin cuando eran niños, y ver la cabeza afeitada de su amigo le llevó a la pregunta de si era calvo, aclarando que se afeita por cuestiones de su Dojo de pelea. Años más tarde, en la saga de Majin Boo, Krillin ya tiene cabello y es ahí donde Gokú le comenta que pensaba era calvo natural.

Es ahí donde notamos que no le importó mucho el quedarse grabado en la cabeza ese detalle sobre su amigo, por lo que se le puede considerar como alguien olvidadizo o que simplemente no lo interesan los demás. No obstante, podemos justificar al comentar que ni el propio Toriyama se ha llegado a acordar de lo que escribe, entonces probablemente no recordó que ese detalle ya se había explicado.

Vía: Alfa

Nota del editor: Seguramente ni el propio Toriyama tenía el cuenta el detalle, dado que la primera saga de Dragon Ball viejito y la última de Z están alejadas muchos años en cuanto a publicación. Así que ahora no solo es mal padre por Gohan, sino también mal amigo por Krillin.