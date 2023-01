My Hero Academia revela las intenciones de All For One

Conforme más se desarrolla My Hero Academia en narrativa, el final definitivo de la franquicia está más cerca, esto se debe al número de bajas de personajes importantes de la saga. Y ahora, mientras hay un descanso parcial tras cierta pelea, parece que los malos como All for One no tienen intenciones de dejar que todo regrese a la época de paz.

En los capítulos más recientes se revela que su próximo paso será el de liberar su cuerpo real de la prisión de Tartarus. Esto después de una fuga masiva en la que liberó a todos los villanos encerrados en las muchas prisiones de Japón, declarando que su verdadero plan es causar más estragos en el mundo y convertirse en un verdadero señor demonio que lo gobierna.

This whole sequence. 🔥 They gave AFO the same Dabi treatment this episode. This has me excited for similar tonal scenes in upcoming episodes like Deku vs Nagant & maybe even Shigaraki pulling up on Star; IF they do it.#MHA #ShadzMHA #MyHeroAcademia pic.twitter.com/y8YAJDTP3C

— Shadz (@ShadzMangaOnly) January 14, 2023