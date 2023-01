Con el último arco de My Hero Academia en marcha, este es el momento perfecto para que algunas caras que no hemos visto desde hace tiempo tengan la oportunidad de brillar una vez más. Esto no solo se limita a los héroes, sino también a viejos villanos. Este es el caso de una antagonista que no hemos visto desde la cuarta temporada del anime.

Durante el capítulo 377 del manga de My Hero Academia, los villanos toman la delantera, y la pelea entre Deku y Shigaraki parece estar en favor del heredero de All for One. En este momento, la tecnología de UA, la cual ha ayudado en este combate, se ve comprometida con un ataque cibernético por parte de Skeptic, quien había estado ausente de la acción.

Sin embargo, los héroes han reclutado a La Brava para ayudar en esta situación. El capítulo termina con lo que parece ser el inicio de un combate de hackers entre Skeptic y la ayudante de Gentle Criminal. No hemos visto a esta antagonista desde que fue arrestada en la cuarta temporada del anime, y será interesante ver qué hará ahora que trabaja junto a los buenos.

Nota del Editor:

Si bien el último arco le ha dado la luz principal a varios héroes que no han recibido tanta atención, esto también debería pasar con los villanos. La Brava podría ser solo el inicio. Esta es la oportunidad perfecta para que Gentle Criminal regrese, y logre cumplir su sueño de ser un héroe y apoyar en este último enfrentamiento.

