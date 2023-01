Dragon Ball confirma al villano que Gokú nunca pudo vencer

Dragon Ball es una historia de aventuras en la que Gokú ha pasado por todo tipo de adversidades, ya que durante todo el manga tuvo que derrotar a muchos enemigos como Piccoro, Freezer y Majin Boo. Y si bien se piensa que el personaje va a ser invencible, parece ser que hay cierta cara a la que nunca le podría hacer frente el saiyajin.

Esto nos lleva de regreso a Dragon Ball GT, concretamente el episodio 21, mismo en el que el personaje está enfrentando al poderoso general Rildo, quien les dio muchos problemas y puso al robot Giru en su contra. Teniendo así un enfrentamiento directo contra el protagonista en su versión de niño, lo cual ya le da una clara ventaja sobre este.

El caso, es que en los últimos episodios que le podemos ver con vida le dio mucha batalla, y eso hace que Trunks y Pan se unan para que al unir sus poderes al fin puedan frenar su reino de terror. Eso significa, que Gokú nunca pudo vencer propiamente a Rildo en su enfrentamiento directo, ya que tuvo que valerse de ayuda para poder superarlo y ganar.

Eso sí, si hubiese estado en la forma de adulto no le habría costado ganarle, ya que para ese momento contaba con la transformación de super saiyajin en la fase 3, algo que era lo más poderoso para ese entonces. Claro, después llegaría el siguiente nivel de la transformación, pero eso hasta que Bebí lo pusiera contra las cuerdas en el cuerpo de Vegeta.

Vía: Alfa

Nota del editor: La verdad no me acordaba mucho de este villano, pero si le pudo dar batalla al pequeño saiyajin. Aún así, esa pérdida de la batalla no es canónica, dado que se trata de Dragon Ball GT.