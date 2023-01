Artista de Dragon Ball Super quiere hacer a Trunks protagonista

Después de estar un tiempo un tanto separados, la historia de Dragon Ball Super en manga y anime al fin se están fusionando, esto gracias al arco actual de la versión impresa y la película más reciente que se lanzó en los cines. Justamente, en una entrevista actual, se confiesa que la saga actual había estado pensada para darle protagonismo a Trunks.

Toyotaro, estaba haciendo una de sus actualizaciones periódicas con el sitio oficial de Dragon Ball y reveló que había un elemento clave de la historia del manga de Superhéroes que el creador de la marca, Akira Toriyama, contribuyó. Estableciendo que se busca hacer de Trunks un superhéroe con todas las letras.

Esto es lo que comentó:

Había muchas ideas dando vueltas sobre la nueva historia… Y cuando nos reunimos con Toriyama y otro personal, discutimos cómo Goku y Vegeta habían sido los personajes principales durante tanto tiempo, y las historias también eran a gran escala y intergaláctico, por lo que podría ser interesante hacer algo más pequeño y simple esta vez.

Había querido hacer una historia con Trunks como el protagonista principal antes de que se discutiera la película de Superhéroes. Eso es algo que me interesó. Pero no sabía si realmente encajaría con la historia principal… Mencioné que quería hacerlo como un spin-off. Creo que lo mencioné hace varios años. Luego, cuando estábamos pensando en centrarnos en alguien además de Goku y hacer algo diferente, lo primero que me vino a la mente fue mi idea de una historia. sobre Trunks. Pensé que tal vez esta era finalmente mi oportunidad de hacerlo…

En realidad no iba a ser sobre superhéroes al principio, pero Toriyama tuvo la idea de convertir a Trunks en un superhéroe. Fue una gran idea. Así que Trunks y Goten se convirtieron en superhéroes.