Dragon Ball Super tendrá más comedia y romance

No es un secreto que Dragon Ball es uno de los shonen de acción más aclamados en la historia. Sin embargo, no hay que olvidar que la obra de Akira Toriyama comenzó como una aventura cómica. De esta forma, el nuevo arco de Dragon Ball Super tratará de retomar sus raíces.

Durante una reciente entrevista, Toyotaro, quien está a cargo del manga de Dragon Ball Super, reveló que tiene pensado experimentar con aspectos del romance y la comedia con el nuevo arco de la historia, el cual nos presenta a Trunks y Goten en la escuela. Esto fue lo que comentó:

“Agregué algunos elementos de comedia romántica. Eso es algo que Akira Toriyama no hace mucho; Dragon Ball no es conocido por su romance, pero quería incluirlo. Puede haber más de esas escenas en el segundo capítulo y más adelante, pero me siento muy satisfecho con las que pude hacer para el primer capítulo.

Los compañeros de clase de Trunks son estudiantes y se sienten muy similares a los que encontrarías en una escuela secundaria estadounidense. Además, quería crear una sensación similar a las partes del manga original con Gohan en la escuela secundaria, así que hice a varios compañeros con esa idea”.