Juegos más importantes de 2023 – Atomix Podcast 395

¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Primer Podcast del año. Te contamos de las noticias más importantes de los últimos días, incluido el reporte que señala que 2023 será el año de regreso de Metal Gear. Claro, te contamos de los juegos que más esperamos de 2023. Además, te damos nuestro veredicto final de Evil West y de River City Girls 2. Para rematar, charlamos un poco de Avatar: The Way of Water.