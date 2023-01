Amiibos de Zelda volverán a estar disponibles

No es secreto que varios Amiibo se han convertido en objetos de colección, algo difíciles de conseguir en estos momentos. Afortunadamente, con el próximo lanzamiento de Tears of the Kingdom, parece que Nintendo tiene planeado relanzar una serie de figuras de la serie de The Legend of Zelda.

De acuerdo con fnac, un sitio de comercio virtual francés, a partir del próximo 3 de febrero, los siguientes Amiibo de The Legend of Zelda volverán a estar disponibles:

-8-Bit Link

-Archer Link

-Bokoblin

-Breath of the Wild Zelda

-Guardian

-Majora’s Mask Link

-Ocarina of Time Link

-Rider Link

-Skyward Sword Link

-Super Smash Bros. Zelda

-Twilight Princess Link

-Wolf Link

-Wind Waker Link

-Wind Waker Zelda

De la lista, el nombre de Guardian destaca, ya que este Amiibo llega a costar hasta $100 dólares en mercados de segunda mano. Junto a esto, la ausencia de las figuras de los cuatro campeones es notable. Sin embargo, es probable que esto se deba a que durante el lanzamiento de Hyrule Warriors: Age of Calamity, los productos de estos personajes fueron reabastecidos.

Por su parte, aunque por el momento se desconoce si Tears of the Kingdom tendrá soporte para Amiibo, el hecho de que estas figuras tendrán una reimpresión, parece apuntar a que este será el caso, y su función probablemente sea similar a la que vimos en Breath of the Wild.

Te recordamos que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom llegará al Nintendo Switch el próximo 12 de mayo de 2023. En temas relacionados, estos serían los planes de Nintendo después del lanzamiento de este juego. De igual forma, los Amiibo de Kazuya y Sephirot ya tienen fecha de lanzamiento.

Nota del Editor:

Algunos Amiibo se han convertido en productos sumamente caros. Es bueno ver que Nintendo al menos tiene la intención de hacer que algunas de las figuras más raras sean más comunes, esto pese a que estos productos ya tienen ocho años en el mercado.

Vía: Nintendo Wire