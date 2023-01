No es un secreto que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es uno de los proyectos más grandes para Nintendo en estos momentos. Por años, la compañía ha estado trabajando en la secuela de Breath of the Wild, la cual por fin llegará a nuestras manos en unos meses. Sin embargo, un nuevo reporte señala que este sería el último lanzamiento significativo para el Switch por un tiempo.

Para comenzar, Chris Dring, reportero de GamesIndustry.biz, comentó el pasado mes de noviembre que, según sus fuentes, después de Tears of the Kingdom veríamos una gran brecha para los lanzamientos por parte de Nintendo. Esto fue lo que comentó:

“Escuché que después de Zelda, Nintendo no tiene un juego significativo por bastante tiempo”.

Por su parte, y más reciente, Andy Robinson, miembro de VGC, comentó que Tears of the Kingdom bien podría ser el último gran lanzamiento en Switch, según sus predicciones y los rumores de nuevo hardware. Esto fue lo que comentó:

“Por lo que escucho, no me sorprendería si Nintendo comienza a hablar sobre nuevo hardware para 2024. No estoy convencido de que quede otro gran juego propio que no sea Zelda en Switch (se aplican las advertencias de predicción habituales de Nintendo…)”

Ambos alegan que Tears of the Kingdom podría ser seguido por una brecha significativa para los juegos exclusivos de Switch. Sin embargo, actualmente sabemos que Advance Wars 1+2 ReBoot Camp, Pikmin 4 y Metroid Prime 4 aún están en desarrollo para la consola. Si bien ninguno de estos títulos podría compararse en ventas, esto no significa que no sean juegos a gran escala que muchos fans esperan.

Por su parte, Robinson ha señalado que el próximo año ya podríamos escuchar novedades oficiales relacionadas con la siguiente consola de Nintendo. En temas relacionados, nuevo rumor asegura que el Switch Pro es real. De igual forma, se revelan los juegos más vendidos de Nintendo en Japón durante 2022.

Nota del Editor:

Si bien es cierto que no sabemos mucho sobre los juegos first party después de Tears of the Kingdom, esto no significa que la compañía deje de lado al Switch. Nintendo tiene la tendencia de guardar bien sus secretos, y revelar proyectos de la nada. Junto a esto, rumores indican que aún hay una nueva entrega de Mario y Donkey Kong en desarrollo.

Vía: ResetEra