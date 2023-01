Ken Block, piloto de Forza, ha fallecido

Lamentablemente, el día de hoy, 3 de enero de 2023, se ha dado a conocer que Ken Block, piloto profesional de rally, conocido por muchos jugadores por sus apariciones en series como DiRT y Forza, falleció el 2 de enero de 2023 a los 55 años después de un accidente de moto de nieve.

De acuerdo con la oficina del alguacil en el condado de Wasatch, Utah, Block estaba en una moto de nieve en una pendiente empinada cuando el vehículo se volcó y aterrizó encima de él. Esto fue lo que comentó Hoonigan Racing, el equipo de Block:

Block apareció en tres entregas de la serie de DiRT por parte de Codemasters como conductor y profesor de gymkhana. Sus vehículos, Monster World Rally Team, también están disponibles en el juego. El conductor apareció en Need for Speed de 2015 como ícono de estilo, y sus autos con la marca Hoonigan han formado parte de la serie de Forza.

Al darse a conocer esta información, la cuenta de EA SPORTS Rally y Forza Horizon compartieron los siguientes mensajes:

Devastating news about the loss of @kblock43 – he was a legend in Motorsports and will be dearly missed. Our deepest condolences to his family and the team at @TheHoonigans pic.twitter.com/2hJ1cDDLde

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) January 3, 2023