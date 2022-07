Review – Forza Horizon 5: Hot Wheels

El final de 2021 fue un gran momento para Xbox. En lo que se sentía como un parpadeo, Game Studios nos entregó Psychonauts 2, Age of Empires IV, Forza Horizon 5 y Halo Infinite. Si bien el estado de este último título aún está en duda, nadie puede negar que el trabajo de Double Fine, Relic Entertainment y Playground Games fue malo, especialmente la quinta entrega en la amada serie de carreras. Al llevarnos a México, Forza Horizon 5 cautivó al público mundial, y se convirtió en una de las mejores experiencias del año pasado. Sin embargo, la situación actual es diferente. Si bien el futuro lejano de Xbox luce prometedor, con Starfield como la joya de la corona de la compra de Bethesda, en estos momentos no hay mucho de qué hablar cuando nos referimos a exclusivas para el Series X|S u One. Hace un par de semanas les contamos sobre As Dusk Falls, una propuesta bastante interesante para las aventuras narrativas, y ahora le toca a un DLC de Forza Horizon 5 continuar con la tarea de mantener entretenidos a todos los fans de la marca.

En 2017, Forza Horizon 3 nos presentó una expansión que transformó a las carreteras de Australia en un gigante parque de diversiones por medio de una colaboración con Hot Wheels. Durante la presentación de Xbox & Bethesda el pasado mes de junio, y después de una desafortunada filtración, se reveló oficialmente que esta relación entre Hasbro y Microsoft sería revivida, solo que en esta ocasión en la bella representación de México que Playground nos entregó el año pasado.

Después de un par de semanas de espera, el DLC de Hot Wheels para Forza Horizon 5 ya está disponible. Este contenido no solo promete más retos, carros, misiones y locaciones nuevas, sino que es una de las cartas más fuertes de Xbox para el verano de 2022. ¿Acaso vale la pena regresar a Forza Horizon 5 con el contenido de Hot Wheels? ¿El sistema de juego y mundo abierto funciona en esta colaboración? Descubre todas las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Amor por Hot Wheels

Una de las maravillas que nos ofrece este tipo de colaboraciones, es que no simplemente se trata de unir dos marcas conocidas y ya. En el caso de Forza Horizon 5, hay un claro amor y valor por todo lo que significa Hot Wheels. Si bien esto se puede ver representado en los coches y las pistas que se crearon para este DLC, hay un elemento en particular que resalta del resto. A lo largo de nuestra aventura podremos participar en cinco misiones que, más que ofrecer algún reto que ponga a prueba tu dominio del control, están enfocadas en ser una clase de historia sobre Hot Wheels.

Estas misiones van un paso más allá, ya que también ofrecen clásicos retos que están inspirados en el extenso legado de Hot Wheels. Aunque una recreación del auto-lavado era imposible, sí tenemos una sesión en donde el enfoque está en recolectar cofres de tesoro que representan el coleccionismo. Todo esto mientras somos acompañados por un par de datos y curiosidades que sí expande tu conocimiento de la marca. Sin embargo, todo esto se llega a sentir como si alguien nos estuviera leyendo un artículo directamente desde Wikipedia. Pese a todas las curiosidades se aprecian, la forma en la que se transmiten no es la mejor. Todo se reduce a algo que uno puede encontrar fácilmente con una simple búsqueda en el internet, como: ¿por qué las pistas son de color naranja?, o ¿cuál ha sido la colección más cara de Hot Wheels?

Afortunadamente, el amor por Hot Wheels no se limita solo a estas cinco misiones. Este DLC también nos ofrece una selección de 10 carros. Si bien no tenemos un catálogo que se compare con los visto en Hot Wheels Unleashed, sí hay un nivel de detalle y atención que se ponen frente a frente con el juego de Milestone. Aunque el número puede sonar algo pequeño, es importante mencionar que estamos frente a una lista única. Cada coche tiene su propia velocidad, forma de manejarse, terreno en el que se especializa, y más, esto sin mencionar el trabajo que se llevó a cabo para recrear hasta el más mínimo detalle desde un punto de vista interno y externo que todos los fans podrán apreciar.

Para culminar con el nivel de atención, Playground Games también nos ofrece una extensa región llena de curvas, bucles y las icónicas pistas naranja que tanto han caracterizado a Hot Wheels. Aunque uno podría llegar a pensar que el realismo que vemos en Forza Horizon 5 puede contrastar con los escenarios de juguete, este no es el caso, e incluso todo lo que vemos se ve tan bien como en la experiencia base. Incluso es posible apreciar un par de gigantescos dragones verdes a lo largo de nuestros recorridos por esta nueva zona. Junto a esto, también contamos con secciones de hielo, agua y magnetismo que sí afectan sustancialmente la forma en la que los automóviles se controlan.

Forza Horizon 5 toma todo lo que funcionó de la colaboración en el tercer juego, y da el siguiente paso. El nivel de atención y pasión que Playground Games claramente tiene por Hot Wheels logra transmitirse de forma efectiva por medio de una serie de misiones enfocadas en dar a conocer más información sobre la marca, una selección de carros que logran darle un mayor realismo a los juguetes que todo niño tenía en su cuarto, y con pistas que funcionan a la perfección con el sistema de conducción presente en la experiencia base. Es una carta de amor a lo que representa Hot Wheels, aunque se siente limitada debido a la estructura que se nos presentó el año pasado.

Un recorrido nuevo, pero familiar

Más allá de todo lo que representa Hot Wheels, esta expansión nos ofrece bastante contenido. Tenemos más carreras, coleccionables, secretos y retos de velocidad. Todo esto y más está empaquetado en un nuevo sistema de progresión. A diferencia del juego base, en donde desbloqueas más y más contenido conforme completas diferentes competencias, en este DLC el enfoque está en obtener puntos. Aquí se nos presentan diversos rangos de la Hot Wheels Academy, cada uno cuenta con una serie de tareas específicas que necesitas cumplir hasta llenar una cuota determinada.

Estos retos se dividen en dos. Los principales otorgan la mayor cantidad de puntos, y están enfocados en completar un grupo determinado de carreras, y cumplir determinadas misiones que el juego no te marca en el mapa, como realizar un recorrido específico con cierto coche. El otro tipo de retos son menores, y están enfocados en la exploración del nuevo mapa. Afortunadamente, el sistema está construido de tal forma que al cumplir las tareas principales, tendrás los suficientes puntos para avanzar al siguiente rango. Lo mejor de todo, es que cada acción que lleves a cabo te recompensará con uno de los 10 carros de Hot Wheels, así como elementos cosméticos para tu personaje.

Aunque esto suena como una diferencia positiva, aquí se nos presentan un par de problemas. Para comenzar, la libertad de elegir qué hacer y qué no se deja de lado, ya que básicamente tendrás que participar en todas las actividades para llegar al final de la campaña y disfrutar de los mejores carros que el DLC tiene para nosotros. Este es un inconveniente menor, puesto que el sistema de progresión es bastante claro con el tipo de tareas que tienes que llevar a cabo, y en ningún momento se te exige ser un maestro del volante para avanzar, pero me hubiera gustado no tener que participar en el contenido adicional del que no fui un fan en el juego base.

Junto a esto, uno de los puntos negativos que nos presenta el DLC, es que la mayoría de la acción y misiones se llevan a cabo dentro de las pistas naranjas de Hot Wheels. Debido a la naturaleza de estas estructuras, la exploración que tanto caracteriza a estos juegos, se deja de lado casi por completo, y en su lugar tenemos recorridos bastante lineales. Esto no quiere decir que sea imposible. Aún existe la posibilidad de abandonar el camino ámbar, y atravesar los biomas de la selva, tundra y desierto de la forma que más lo desees. Lamentablemente, fuera de un par de coleccionables, no hay mucho que hacer aquí.

No me malinterpreten, el DLC de Hot Wheels es muy divertido, y parte de esto se debe a la nueva zona. Aunque hubiera sido genial recorrer los alrededores de Guanajuato en una pista de juguete gigante, la expansión nos lleva a una zona completamente nueva. Aquí se nos presentan tres biomas nuevos, cada uno conectado por medio de una serie de complejas pistas que nos presenta terrenos cubiertos de hielo, agua, metal, bucles extensos y una configuración que constantemente está retando las leyes de la física. Al igual que en la experiencia base, el tan solo manejar sin alguna dirección y avanzar hacia el horizonte es una experiencia única que es muy difícil de replicar.

Llegando a la meta

La pregunta es: ¿vale la pena este DLC? Recordemos que la expansión de Hot Wheels no forma parte de Xbox Game Pass, y tendrás que pagar $19.99 dólares, o $499 pesos, para acceder a este contenido. En total, aquí se nos presentan 10 nuevos carros, cada uno bien diseñado con su propio estilo de velocidad y de juego distinto. También podemos disfrutar de una nueva y extensa zona con tres biomas en donde la magia está en recorrer este mapa por medio de las extensas pistas naranjas, las cuales tienen sus propios retos.

Sin embargo, la exploración se ha reducido sustancialmente, al grado de que todo se siente bastante lineal de principio a fin. Junto a esto, la selección de los 10 carros nuevos pudo ser mejor. Aunque hay algunos clásicos, también hay otros que se sienten fuera de lugar con el tipo de experiencia que tenemos frente a nosotros.

En total, contamos con casi 10 horas de contenido adicional, algo que se puede expandir sustancialmente si optas por completar todos los retos disponibles. De esta forma, definitivamente recomendaría este DLC para todos aquellos que gozaron de la experiencia base de principio a fin. Sin embargo, si Forza Horizon 5 no te convenció el año pasado, la expansión de Hot Wheels no será de tu agrado.