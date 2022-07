Fans enloquecen con el regreso de Ben Affleck como Batman

Una de las grandes incógnitas para los fans del universo de DC en las películas es el cambio de actores, pues algunos se han ido por decisión propia, y otros fueron relegados de sus papeles. En el caso del actor Ben Affleck, siempre se ha mencionado que dejará de ser Batman, y ahora, una vez más, deja claro que este hecho está lejos de convertirse en algo real.

Hace no mucho se mencionó que tendría un papel en The Flash , junto a la estrella Michael Keaton. Pero esta no es su última participación, pues al poco tiempo los fanáticos del mundo se enteraron que Batfleck también tendrá su aparición estelar junto a Jason Momoa en la secuela de Aquaman , Aquaman and the Lost Kingdom, motivo de emoción para muchos.

Fue el propio Momoa quién dio la sorpresa, dado que compartió una foto de ambos en los estudios de Warner Bros. Pictures. Aquí la puedes ver:

Ante esto las oleadas de fanáticos respondieron de forma positiva en Twitter, dejando mensajes de alivio y emoción por la llegada de Batfleck. Aquí los mejores comentarios:

Yo viendo como Ben Affleck regresa como Bruce Wayne/Batman en Aquaman 2 Y The Flash.

me seeing Ben Affleck is now coming back as Bruce Wayne/Batman in Aquaman 2 AND The Flash. pic.twitter.com/F5bAiIwmuG — Cade Onder (@Cade_Onder) July 28, 2022

¡Guau! ¡Batfleck regresa!

¿Ben Affleck volverá a estar en AQUAMAN 2 como Bruce Wayne? Música para mis oídos.

Ben Affleck is gonna be in AQUAMAN 2 as Bruce Wayne once again? Music to my ears 🥺🙏🏻 pic.twitter.com/Vupx0Urarf — Block A 🃏 (@TheBlock_A) July 28, 2022

Recuerda que Aquaman and The Lost Kingdom se estrena el próximo 17 de marzo de 2023.

Vía: ComicBook