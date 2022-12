Nintendo revela sus juegos más vendidos de 2022 en Japón

El año 2023 ya no está pisando los talones, y eso significa que muchas compañías del medio estarán compartiendo sus resultados financieros, sobre todo hablando de la parte de los videojuegos. Una de esas compañías es Nintendo, quienes están dando a conocer sus juegos más vendidos del 2022 en formato digital, concretamente de la región de Japón.

Entre los resultados más destacados encontramos a Splatoon como el auto pronunciado rey de la la consola, ante esto le siguen los clásicos vende consolas donde se encuentra tanto las nuevas versiones de Pokémon, así como Legends Arceus. También hay juegos atemporales como Undertale, Mario Kart 8 y otros que no le pueden faltar a los usuarios de Switch.

Esta es la lista completa:

1.- Splatoon 3 (Nintendo) [09.9.2022]

2.- Leyendas Pokémon: Arceus (The Pokémon Company) [28.1.2022]

3.- Pokémon Púrpura (The Pokémon Company) [18.11.2022]

4.- Pokémon Escarlata (The Pokémon Company) [18.11.2022]

5.- Monster Hunter Rise (Capcom) [26.3.2021]

6.- Kirby y la tierra olvidada (Nintendo) [25.3.2022]

7.- Nintendo Switch Sports (Nintendo) [29.4.2022]

8.- Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) [28.4.2017]

9.- Overcooked! 2 (Team17) [07.8.2018]

10.- Xenoblade Chronicles 3 (Nintendo) [29.7.2022]

11.- Kirby’s Dream Buffet (Nintendo) [17.8.2022]

12.- Among Us (Innersloth) [16.12.2020]

13.- Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) [07.12.2018]

14.- Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) [20.3.2020]

15.- The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) [03.3.2017]

16.- Minecraft (Microsoft) [21.6.2018]

17.- Human: Fall Flat (Teyon) [28.12.2017]

18.- 51 Worldwide Games (Nintendo) [05.6.2020]

19.- Mario Party Superstars (Nintendo) [29.10.2021]

20.- Mon-Yu (Experience) [15.7.2021]

21.- eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2022 (Konami) [21.4.2022]

22.- Futari de! Nyanko Dai Senso (Ponos) [20.12.2018]

23.- INSIDE (Playdead) [28.6.2018]

24.- Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban (Konami) [19.11.2020]

25.- Dragon Quest X: Mezameshi Itsutsu no Shuzoku Offline (Square Enix) [15.9.2022]

26.- Dragon Quest III: The Seeds of Salvation (Square Enix) [27.9.2019]

27.- Resident Evil 6 (Capcom) [31.10.2019]

28.- Splatoon 2 (Nintendo) [21.7.2021]

29.- Unravel Two (Electronic Arts) [22.3.2019]

30.- Undertale (8-4) [15.9.2018]

Vía: Nintendo

Nota del editor: Nintendo cada vez más la rompe con Switch, esto a pesar de que ya tiene cinco años en el mercado, lo cual se convertirá en seis dentro de un par de meses más adelante. Aun así, sería interesante por fin conocer al sucesor de la híbrida que tanta alegrías ha traído.