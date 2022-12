Se corrige fallo de Switch para no dar acceso a hackers

Hace algunas semanas se lanzó una nueva actualización para el videojuego de Mario Kart 7, misma que se presumía como una manera de estabilizar el juego en su apartado línea, entre más factores. Y si bien algunos tenían dicha idea en la mente, realmente se trataba de poner un candado de seguridad para que la plataforma no se quedara a la deriva de hackers.

En algunos medios señalan que este cambio se está efectuando en diferentes juegos, con un enfoque más dirigido a los de Switch, dado que se trata la consola de actual circulación. Esto mediante una vulnerabilidad de seguridad denominada ENLBufferPwn descubierta por PabloMK7, Rambo6Glaz y Fishguy6564. Teniendo así muchas probabilidades de posesionarse de la consola.

El fallo tampoco se limita a Switch, sino que también a títulos anteriores de la compañía japonesa. Pero como se mencionó anteriormente, muchos de ellos están contando con dicho parche para que los piratas informáticos no puedan entrar por estos medios. Seguramente algunos títulos más como Super Mario Bros. Ultimate se van a beneficiar.

Here is ENLBufferPwn (CVE ID pending), a severe vulnerability in many first party 3DS, Wii U and Switch games. It allows remote code execution in a victim console by just having an online game session with an attacker.

Vulnerability report: https://t.co/QbvXKQLeDf

🧵(1/7) pic.twitter.com/4qewU5YQ9x

— PabloMK7 (@Pablomf6) December 24, 2022