Los Amiibo de Kazuya y Sephirot ya tienen fecha de salida

El año se está terminando, y parece que Nintendo quiere terminar el año de forma satisfactoria, dado que están anunciado para cuándo llegará la nueva oleada de Amiibo de Super Smash Bros. Ultimate. Y es que como recordaremos, las últimas figuras que salieron fueron las de Steve y Alex, por lo que aún faltan contendientes por tener su figura.

Los siguientes en la lista son ni más ni menos que Kazuya de Tekken y Sephiroth de Final Fantasy VII, quienes estarán disponibles en las estanterías y tiendas en línea a partir del 13 de enero de 2023. Por su parte, las luchadores de Xenoblade Chronicles 2, Pyra y Mythra aún no cuentan con una fecha establecida pero serán lanzadas de forma individual en 2023.

Super Smash Bros. #amiibo for DLC fighters Kazuya and Sephiroth will be released on 1/13/23.

Plus, look forward to the release of Pyra and Mythra in 2023! pic.twitter.com/6HEuGR07Nv

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 15, 2022