Creador de The Callisto Protocol aclara colaboración con Sony

The Callisto Protocol es un videojuego que ha sido interesante en cuanto a controversias, dado que desde su lanzamiento presentó fallas en plataformas como Xbox y también en PC mediante Steam. Por su parte, en consolas de PlayStation no hubo inconvenientes y eso ha llevado a los usuarios a creer que Sony tuvo que ver, dado que ayudaron con el desarrollo.

Ante esto el director del juego, Glen Schofield, ha querido aclarar a los seguidores el nivel de ayuda que les ha brindado la compañía de Japón mediante la plataforma de Twitter. Mencionando que solo han colaborado con cuestiones de captura de movimiento, no mucho más, por lo que partes en el gameplay y rendimiento no las habrían tocado para nada.

Aquí su declaración:

You can’t chase every rumor online, but I have to clear this one up: There are Sony people in the credits because we worked with them on the performance capture for our cinematics. They didn’t do any additional work on the game. Hope that clears up any confusion.

— Glen A. Schofield (@GlenSchofield) December 9, 2022