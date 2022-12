Arreglan la versión de Xbox de The Callisto Protocol

Hace una semana atrás se estrenó oficialmente The Callisto Protocol, videojuego de horror que lleva por un viaje de nostalgia a todos los fanáticos que frecuentan la franquicia de Dead Space. Sin embargo en versiones como la de PC y consolas que no fueran PlayStation 5 se presentaron problemas que los usuarios no veían venir para nada.

Los usuarios pidieron parches de actualización tras los inconvenientes, y es así que hace poco se anunció que la gran cantidad de problemas en plataformas como Xbox Series X/S se han mejorado. Pero eso no es todo, también en consolas como PS4 y Xbox One la mejora ha sido sustancial y si bien no está corregido todo, al menos la gran mayoría se solucionó.

Today we launched patches for all console versions of TCP with bug fixes and improvements, including enabling ray-traced reflections on Xbox Series X. We are working daily on optimizations for all platforms and are listening to your feedback. Thanks for your patience.

— The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) December 9, 2022