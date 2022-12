Will Smith regala meses de Apple TV+

Después del desastre público que fue la cachetada de los Óscar, Will Smith está de regreso con una nueva película, Emancipation. El problema es que solo está disponible por Apple TV+, y es probable que muchas personas no tengan acceso a esta plataforma. Afortunadamente, Smith tiene una solución bastante sencilla, y es regalar dos meses de Apple TV+.

Así es, en estos momentos puedes ingresar a este sitio, y reclamar dos meses completamente gratis de Apple TV+. Esto quiere decir que no solo podrás disfrutar de la nueva película de Will Smith, sino que también tienes a tu disposición el extenso catálogo de series y películas en este servicio, como Ted Lasso y Mythic Quest.

Esta oferta es válida solo para todos aquellos que no tienen una cuenta de Apple TV+. En Emancipation, Will Smith interpreta a Peter, “un esclavo fugitivo que se abre paso a través de los pantanos de Luisiana en un tortuoso viaje para escapar de los dueños de las plantaciones que casi lo matan”.

Lamentablemente, la recepción inicial de la película no ha sido tan positiva, y es muy probable que esta sea una forma de atraer gente y darle vistas a esta cinta. Emancipation ya está disponible en Apple TV+. En temas relacionados, estas son las primeras reacciones de Avatar: The Way of the Water. De igual forma, se reporta que Black Adam perdió millones de dólares.

Nota del Editor:

Considerando la situación en la que se encuentra Will Smith, el éxito de Emancipation juega un papel importante en la carrera del actor. Si los números no son positivos para Apple, es probable que tengamos que esperar más de lo pensado para ver el siguiente proyecto de Smith.

Vía: Comicbook