Después de meses de espera, The Callisto Protocol llegó a consolas y PC la semana pasada. Sin embargo, los jugadores rápidamente se decepcionaron cuando una serie de errores visuales comenzaron a arruinar la experiencia de más de una persona. Al respecto, Glen Schofield, CEO de Striking Distance Studios, ha revelado cuál fue la razón de esto.

En una serie de tweets, Schofield reveló que los errores que presentó The Callisto Protocol en su lanzamiento fueron una consecuencia de que una línea de código recibió un parche que no debía. Esto fue lo que se comentó al respecto:

I’ll figure out how this happened but right now my focus is fixing. All our energy is on that. In the end I’m responsible and accountable.

— Glen A. Schofield (@GlenSchofield) December 4, 2022