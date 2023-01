Netflix decidió comenzar el 2023 de una forma bastante controversial. Pese a tener una buena recepción inicial, 1899, serie de misterio a cargo de los creadores de Dark, ha sido cancelada, algo que ha decepcionado a más de un fan.

Por medio de una publicación en Instagram, Baran bo Odar y Jantje Friese, co-creadores de Dark y 1899, confirmaron que su nueva serie fue cancelada después de solo su primera temporada. Esto fue lo que comentaron:

“Con gran pesar, tenemos que decirles que 1899 no se renovará. Nos hubiera encantado terminar este increíble viaje con una segunda y 3ra temporada como hicimos con Dark. Pero a veces las cosas no salen como las planeaste. Así es la vida. Sabemos que esto decepcionará a millones de fanáticos. Pero queremos agradecerte desde el fondo de nuestros corazones que hayas sido parte de esta maravillosa aventura. Te amamos. Nunca olvides. Bo y Jantje”.

Aunque siempre existe la posibilidad de que otra compañía tome los derechos y decida continuar con este universo, parece que este es el fin de 1899. Pese a que por el momento se desconoce la razón de esta decisión, es muy probable que esto se deba a la cantidad de reproducciones que tuvo la serie.

Nota del Editor:

Ya es muy raro saber qué funciona y qué no en Netflix. Los estándares de la compañía han cambiado mucho en los últimos años. Si bien es cierto que la popularidad de 1899 no llegó al nivel de Dark, también es importante recordar que Roma no se construyó en un día.

