Productor de Final Fantasy XVI pone en duda la salida en PC

El 2023 ha llegado, y eso significa que llegarán muchos videojuegos alrededor de estos meses, entre ellos se encuentra el tan esperado Final Fantasy XVI, una exclusiva para consolas PlayStation 5. Ya se ha mencionado que también el RPG llegará a PC, pero recientemente han surgido comentarios oficiales que podrían poner en duda su salida.

Mediante un nuevo directo, el productor del videojuego, Naoki Yoshida, habló del tema de la versión para computadora, ya que muchos usuarios están esperando el port dado que no les interesa o no pueden comprar el PS5. En su declaración deja claro que le interesa más que la gente adquiera el título en consola, dejando vagante si va a salir o no de ese dispositivo.

Aquí lo que se comentó:

Nadie ha dicho nada sobre el lanzamiento de una versión de PC. ¿Por qué parece que una versión de PC va a salir 6 meses más tarde? No se preocupen por eso, ¡compren una PS5! Perdón, me he pasado un poco. Nos hemos esforzado mucho en el juego, así que esperenlo con ganas.

Vale la pena mencionar, que esta versión de PC de Final Fantasy XVI fue confirmada desde hace meses, concretamente desde el primer teaser que se mostró al público durante la presentación de PlayStation 5. Es lógico que se desee venda en la consola, dado que es el lugar donde sale primero, pero esto no significa que los usuarios de PC se queden sin su copia digital.

Recuerda que el juego se lanza el 22 de junio.

Nota del editor: Es obvio que va a salir a otras plataformas, sobre todo por los anuncios nuevos en los que se confirma que es una exclusividad temporal con Sony. Aunque el tener que esperar para jugarlo en otro lado va a requerir de mucha paciencia.